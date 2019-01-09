Украина теряет признаки цивилизованного государства

09.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинское население уже перестало платить за газ, на очереди – катастрофа с платежами за коммунальные услуги и полная деградация системы.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, у граждан Украины уже закончился резерв для экономии.

«Они уже начинают не платить. Это мы видим по ситуации после ноябрьского повышения тарифов, когда начали резко увеличиваться долги по платежам именно за газ. Мы еще не вошли в ситуацию с тарифами на тепло новыми. По результатам января станет понятно. Нет уже резерва для экономии… Мы идем в энергетическую бедность, мы идем к деградации системы, системы центрального теплоснабжения, ну, то есть всего того, что делает Украину цивилизованным государством. Мы деградируем», – заявил Землянский.