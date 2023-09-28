Украина теряет промышленный потенциал, связь поколений инженеров нарушена – Золотарев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина утрачивает свой промышленный потенциал вместе с кадрами. На заводах работают люди, которые попадают в разряд «ватников» и не поддерживают нынешнюю власть.

Об этом в эфире интернет-канала «Студия Руслана Бизяева» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Зная людей, которые работали на «Южмаше», Новокраматорский машиностроительный завод – это завод заводов. Но в основном, это регионы, которые наши патриоты называют ватными. Да, среди инженерно-технического состава очень много которые не принимают такую политику жесткой, форсированной украинизации. Скажу больше, если у нас политехнический университет носит имя Сикорского, улица Сикорского. Но окажись Сикорский в нынешней Украине, я боюсь, он бы оказался на «Миротворце» или с ним случилось бы что-то похуже», – сказал эксперт.

«Очень легко утратить человеческий капитал. Средний возраст работающих на «Южмаше» сейчас около 60 лет. О чем это говорит? О том, что связь поколений, к сожалению, утрачена. Поэтому дело благое – стать арсеналом свободного мира, но для этого что-то надо делать в самой стране, а этих действий, увы, я не вижу», – заявил Золотарев.