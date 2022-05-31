Украина теряет рычаги влияния на Приазовье. Остаётся только террор

Новости Украины

Любая смерть русских людей для украинской пропаганды – это плохо скрываемая радость. Так было и время терактов России, и во время пожара в торговом центре, и во время стихийных бедствий. Когда 2 мая в одесском Доме профсоюзов сожгли совершенно мирных людей, политические украинцы просто упивались кровью. И уж конечно, радовались они всегда терактам в Донбассе.

К такому выводу, анализируя текущие события, в авторской колонке для «ПолитНавигатора» приходит экс-советник министра обороны Украины, а ныне начальник милиции освобожденного Энергодара Алексей Селиванов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Восемь лет, не имея возможности победить ЛДНР в открытом вооруженном противостоянии, киевский режим щедро раскармливал свои спецслужбы – силы специальных операций, СБУ и другие. В народных республиках Донбасса украинскими диверсантами были убиты известные полевые командиры, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. При этом, параллельно в СМИ муссировалась тема «сами своих убили», но украинские диверсанты регулярно получали за убийства украинские государственные награды.

Тем не менее, дестабилизировать жизнь в республиках, а тем более, запугать их народ не удалось. Теперь по той же схеме украинцы действуют и на освобожденных территориях.

Дело в том, что за три месяца с начала специальной военной операции жизнь на освобожденных территориях Запорожской области устоялась и вошла в мирное русло. Украинская пропаганда перестала господствовать в освобожденных городах, символика поменялась. И большинство аполитичных жителей с охотой начали выстраивать новую жизнь.

Очереди за российским оператором связи (который особенно актуален в условиях отключения Украиной киевских операторов), за социальными выплатами (они сейчас осуществляются в отделениях бывшей «Укрпочты» и по месту работы) и, наконец, очереди на подачу документов на российское гражданство в недавно открывшееся отделение миграционной службы доказывают, что местные жители всерьез переключились на новые, российские реалии.

Именно это и бесит киевских вождей. Именно поэтому украинские спецслужбы проводят теракты и покушения (как на мэра Энергодара Андрея Шевчика). Взрыв в центре Мелитополя был рассчитан именно на запугивание. Боясь патрулей, взрывное устройство заложили не на площади, где расположено административное здание, а во дворе жилого дома, где просто есть проезд для автомобилей.

Соответственно, конечно, было возможно, что там проедет машина с кем-то из сотрудников администрации Мелитополя. Но с тем же успехом там могла оказаться машина с обычными людьми. Так и случилось. Был ранен мужчина и девушка. Это была не племянница главы региона Балицкого, как написали многие СМИ. Обычная девушка-волонтер, внешне напоминавшая племянницу по типажу. Ребята завозили гуманитарную помощь в помещение, расположенное в мелитопольском Доме культуры.

Сегодня состояние пострадавших стабильное. Мужчину прооперировали, здоровье девушки вне опасности. Террористов ищут. По всем признакам, это были не профессионалы. Украинские спецслужбы стараются найти для совершения своих диверсий хоть кого-то, перебирая бывших военнослужащих, атошников, криминалитет.

Методы воздействия на каждого – разные – подкуп, угрозы семьям, находящимся на территории, контролируемой киевским режимом.

Потенциальных диверсантов, готовых все потерять ради очередного глупого и жестокого теракта, ради очередного отчета бывшего мэра Мелитополя Федорова о работе якобы «партизан» становится все меньше. А с учетом того, что регион переходит на российскую связь, у спецслужб Зеленского становится еще меньше рычагов для воздействия на ситуацию.

Можно уверенно сказать – жизнь на освобожденных территориях очищается. И об этом говорят нам сами местные.

Что же касается ответных мер – считаю, что нужно жестко пресекать деятельность лиц, находящихся на контакте с украинскими спецслужбами и наказывать за такие контакты. А обнаружить таких лиц можно – мы регулярно это делаем.

Правильно наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины, по которой привозят поставленное Западом вооружение. Правильно громить украинские вооруженные формирования и нацбатальоны. Но вот заниматься террором, запугивать и так напуганных мирных жителей, как это делают украинцы – неправильно. Мы все-таки – не они. Мы – русские.