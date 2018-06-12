12.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова

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Украина теряет шансы на вступление в НАТО

Шансы на вступление Украины в НАТО ничтожно малы, так как страна нарушает одно из ключевых условий Североатлантического альянса.

Об этом во время брифинга на тему: «Реформа ОПК как ключевой элемент усиления оборонной способности Украины» рассказал Филипп Карбер, президент «The Potomac Foundation», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«НАТО не является абсолютно идеальным альянсом, но политически и стратегически он может предоставить защиту против агрессии. Если бы Украина могла вступить в НАТО, то тогда могла бы развернуться самая обычная война. Украина отказалась от ядерного вооружения, поэтому для неё быть членом альянса особенно важно. Политики говорят: «Давайте будем друзьями с Путиным». Поэтому давайте как можно скорее вступать в НАТО”, – отметил эксперт.

“Если вы член НАТО, у вас в стране не должно быть военного конфликта, – добавил Карбер. – Только при таком условии вы можете присоединиться к альянсу. Еще до конца холодной войны мы защищали Германию. Если ее правило будет применяться к Украине сегодня, чтобы она стала членом НАТО, то тогда и Германию нельзя было допускать в альянс. Возможно, что тогда холодная война никогда бы не закончилась. Германия тогда получила ряд преимуществ, хотя на момент вступления в североатлантический альянс она была разделена пополам в результате конфликта», – заявил эксперт.