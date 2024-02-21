Украина теряет шестой город по одной и той же схеме

Анатолий Лапин.  
21.02.2024 13:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина


Авдеевка стала шестым городом на восточном направлении, который был потерян Украиной по одной и той же схеме.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Авдеевка стала шестым городом на восточном направлении, который был потерян Украиной по одной и...

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По мнению Арестовича, выводы из своих ошибок украинская армия не делает, поэтому эта история будет повторяться снова.

«Неизвлеченные уроки – это повторение ошибок. Если шестой город теряется по одной и той же схеме, то есть, мы упорно держимся за город в тот момент, когда нам продавливают фланги и нас окружают, надо что-то делать. Авдеевка – шестой город, потерянный на восточном фронте по одинаковой схеме при одинаковых обстоятельствах.

Ну, как-то надо уже, может быть, и сделать какие-то выводы? Но выводы не делаются, к сожалению. Это значит, что ошибки будут повторяться снова», – заявил Арестович.

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