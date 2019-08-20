Украина теряет своё последнее инвестиционное преимущество

20.08.2019, Киев, Игорь Петров

Украина потеряла преимущество низких расходов на оплату труда, которое раньше привлекало инвесторов. Рабсила уже начинает дорожать, однако по-прежнему остается непроизводительной.

Об этом в эфире Радіо НВ заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда сейчас инвесторы рассматривают украинскую экономику как место для своих инвестиций, они не рассматривают это временное преимущество, которое мы имеем по заработной плате, как конкурентное преимущество. Оно очень быстро уйдет.

Если мы думаем о развитии рынка труда, росте зарплат, то скоро они будут подниматься до среднеевропейского уровня. Объективно. Потому что надо сохранить хоть какой-то персонал.

С другой стороны, это колоссальный вызов перед предпринимателями как владельцами: если ты хочешь сохранить персонал и поднимаешь зарплаты, то ты должен соответственно поднять и производительность труда.

Для этого надо проинвестировать дополнительно, а чтобы инвестировать надо иметь гарантии, что то, что ты проинвестировал, останется на том предприятии, не будет съедено бюрократической машиной, коррупционными каналами.

И что у тебя не отожмет кто-то этот бизнес, который ты открывал, холил и лелеял», – заключил Устенко.

Напомним, в украинских СМИ Устенко называют одним из вероятных кандидатов на пост премьера у президента Зеленского. Он известен тем, что в прошлые годы в качестве экономиста активно лоббировал сотрудничество Украины с МВФ.