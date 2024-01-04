Украина теряет в месяц по 30 тысяч убитыми и тяжело раненными – Луценко

Украинская армия в ходе боевых действий несет тяжелейшие потери.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Луценко, в совокупности потери составляют уже полмиллиона человек – как раз то количество, которое хочет призвать киевский режим.

«Закон должен быть внесен президентом и презентован им вместе с министром обороны и главнокомандующим. Эти три должностных лица, которые ведут войну, должны вместе втроем выйти перед украинцами и сказать: «Этот закон нам нужен». Я лично считаю, что они при этом должны назвать количество погибших украинцев.

Я знаю, как они этого не хотят, и я знаю, как это будет тяжело воспринять. Но иначе вывести из зоны комфорта миллионы тех, кто прячется за разными баснями, о том, что могут служить кто угодно, кроме меня, невозможно», – сказал бывший министр.