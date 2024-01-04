Украина теряет в месяц по 30 тысяч убитыми и тяжело раненными – Луценко
Украинская армия в ходе боевых действий несет тяжелейшие потери.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Луценко, в совокупности потери составляют уже полмиллиона человек – как раз то количество, которое хочет призвать киевский режим.
«Закон должен быть внесен президентом и презентован им вместе с министром обороны и главнокомандующим. Эти три должностных лица, которые ведут войну, должны вместе втроем выйти перед украинцами и сказать: «Этот закон нам нужен». Я лично считаю, что они при этом должны назвать количество погибших украинцев.
Я знаю, как они этого не хотят, и я знаю, как это будет тяжело воспринять. Но иначе вывести из зоны комфорта миллионы тех, кто прячется за разными баснями, о том, что могут служить кто угодно, кроме меня, невозможно», – сказал бывший министр.
«Нужно честно сказать – 500 тысяч, о которых сейчас говорят, если поделить на месяцы, по 30 тысяч в месяц – и тогда мы приблизительно поймем, что происходит на фронте с убитыми и тяжело раненными. И нужно людям сказать правду, я уверен, что украинцы заслуживают этой правды, они должны узнать, сколько погибло и тогда снимутся все дискуссии о том, нужна ли мобилизация», – заявил Луценко.
Спасибо!
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