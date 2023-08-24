Украина толкает Молдову на силовое решение приднестровского вопроса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские пропагандисты начали в западных СМИ медийную кампанию о необходимости поставить необходимое оружие Молдове с целью силового подавления Приднестровья либо принуждения его к «реинтеграции».

Подобная статья появилась на англоязычной версии сайта Euronews. Автор – Давид Кириченко, представленный как «независимый журналист, освещающий события в Восточной Европе, и редактор Euromaidan Press. Главный тезис его статьи: «Пришло время помочь Молдове восстановить свою армию и положить конец замороженным конфликтам в Европе».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Главную угрозу для Молдовы Кириченко видит в «постоянной агрессии Москвы, которая держит российские войска в Приднестровье и прибегает к попыткам свергнуть молдавское правительство, даже путём вооружённого переворота». Несколькими месяцами ранее подобный нарратив продвигала президент Молдовы Майя Санду, ссылаясь на якобы полученную информацию от украинского президента Владимира Зеленского.

«Ключ к устранению присущей Молдове уязвимости лежит во всеобъемлющем ответе Запада. Этот ответ должен быть направлен на усиление военного потенциала Молдовы и предоставление ей возможности вести переговоры с позиции силы. Такой шаг помог бы подготовить почву для реинтеграции Приднестровья и уменьшить сохраняющуюся угрозу со стороны Кремля» – пишет автор Euronews.

Эта публикация вызвала резко осуждающую реакцию со стороны молдавской оппозиции. Беглый молдавский бизнесмен Илан Шор, лидер запрещённой в Молдове партии, сохраняющий влияние на политические процессы в стране, написал гневный пост в своём телеграм-канале.

«Судя по всему, очередной методичке об «агрессии России» нашли применение» – пишет политик.

По его словам, действующие молдавские власти под шумок происходящего на Украине, видимо, не против того, чтобы и им перепало от сытного европейского пирога.

«Кишинёв вместо решения проблем внутри страны, помощи своему народу продолжает вторить заезженной пластинке об агрессии со стороны России», – констатирует Шор.

Опальный молдавский политик утверждает:

«Запугивание западных стран стало хорошим бизнесом для получения инвестиций. Но такие геополитические игры никогда ни к чему хорошему не приводили. Молдова от этого только проиграет», – утверждает

По словам Шора, «народ Республики Молдова всегда выступал и будет выступать за мир, ему не нужны война и дестабилизация».