«Украина только начало» – севастопольский учёный прогнозирует десятилетие войны

Новости Украины

Боевые действия на Украине и в европейском регионе в целом могут продолжаться в течение десятилетия.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил севастопольский историк Андрей Ставицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ставицкого, сегодня происходит слом мировой системы, выход из которого для США лежит только через войну.

«Во временном срезе мы находимся на переломом этапе в плане ухода одной миросистемы и создания другой, а в другом плане, чтобы создать другую миросистему, нужен ресурс. Этот ресурс Запад должен где-то найти, и он пытается это сделать за счёт России. Ну, может, кто-то другой подвернется, потому что Европа тоже может оказаться таким ресурсом. Для того, чтобы сохранить свое господствующее влияние и, вообще, положение в глобальной пищевой цепочке, Америка должна так или иначе это сделать через войну. С этой точки зрения, переходы такого рода не занимают месяцы, они занимают годы… Война, которая идёт на Украине, даже если она бы продлилась в течение года, это не значит, что закончились бы военные действия. Это всё начинали надолго. Это может идти и четыре года, и восемь лет. Я не говорю, что это будет идти на Украине, я говорю, в целом этот процесс будет идти довольно долго, не исключаю, что и больше 10-ти лет», – отметил он.

«Хотя, в принципе, надеюсь, что это все произойдёт быстрее. Но, по тому, как это происходит на Украине, шансы на то, что это будет долго, и расчёт на то, что это будет долго, весьма велики», – заявил Ставицкий.