Украина – тонущий «Титаник», на котором переставляют шезлонги – Джонсон

Анатолий Лапин.  
11.03.2024 12:17
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина


Украина уже в той ситуации, когда практически ничто не спасет ее от надвгаюшегося краха.

Об этом в эфире видеоблога «Through the eyes of» заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина уже в той ситуации, когда практически ничто не спасет ее от надвгаюшегося краха....

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Джонсон высмеял тот факт, что на Украине «потерялись» 700 тысяч солдат, и теперь в армии дефицит личного состава.

«Новости на прошлой неделе, которые были действительно шокирующими. Это одна из первых задач, которые Зеленский поручил выполнить своему новому генералу Сырскому: «Проведите ревизию в армии и скажите, где все наши солдаты?». Да ладно вам, у них пропало 700 тысяч человек, и они не знают, где они находятся, что они делают, живы ли они еще. Это просто абсурд! И поэтому вы можете списать это на бред, но вы знаете, они продвигают его [Залужного], отправляя в качестве посла в Великобританию.

Это просто выражение, которое используется для перестановки шезлонгов на «Титанике». Вы знаете, что «Титаник» тонет, и у вас есть стюард, который передвигает стулья, но это никак не поможет предотвратить потопление корабля или спасение пассажиров», – заявил Джонсон.

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