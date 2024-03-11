Украина – тонущий «Титаник», на котором переставляют шезлонги – Джонсон

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина уже в той ситуации, когда практически ничто не спасет ее от надвгаюшегося краха.

Об этом в эфире видеоблога «Through the eyes of» заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Джонсон высмеял тот факт, что на Украине «потерялись» 700 тысяч солдат, и теперь в армии дефицит личного состава.

«Новости на прошлой неделе, которые были действительно шокирующими. Это одна из первых задач, которые Зеленский поручил выполнить своему новому генералу Сырскому: «Проведите ревизию в армии и скажите, где все наши солдаты?». Да ладно вам, у них пропало 700 тысяч человек, и они не знают, где они находятся, что они делают, живы ли они еще. Это просто абсурд! И поэтому вы можете списать это на бред, но вы знаете, они продвигают его [Залужного], отправляя в качестве посла в Великобританию. Это просто выражение, которое используется для перестановки шезлонгов на «Титанике». Вы знаете, что «Титаник» тонет, и у вас есть стюард, который передвигает стулья, но это никак не поможет предотвратить потопление корабля или спасение пассажиров», – заявил Джонсон.