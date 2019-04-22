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22.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Украина топчется на месте, но думает, что мчится вперед

Новый президент Украины Владимир Зеленский может попытаться превратиться в фигуру, которая не представительствует, а по-настоящему чем-то управляет, но далеко не факт, что у него получится.

К такому выводу на страницах «Московского комсомольца» приходит международный обозреватель Михаил Ростовский.

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По его мнению, Зеленскому отведена роль политической вишенки на торте.

«Конечно, Зеленский может попытаться и реально «поменять профессию» — превратиться из шоумена в фигуру, которая не представительствует, а по-настоящему чем-то управляет. Однако «может попытаться» — не значит, что попытается, а даже если попытается — не значит, что у него получится. Сами граждане Украины этого не замечают, но пока новая «светлая эра Зеленского» не сильно отличается от старой «темной эры Порошенко». Украине кажется, что она мчится вперед, хотя на самом деле она топчется на месте», – пишет обозреватель.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, после своей победы Зеленский заявил, что Украина показала пример постсоветскому пространству. В то же время одесский журналист Юрия Ткачев объяснил, почему именно Россия показала Украине, что такое настоящие достижения.

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