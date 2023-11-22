Украина торжествует: «Мы возобновили судоходство в Черном море»
После выхода России из «зерновой сделки» Украина отправила уже 160 судов из своих черноморских портов, несмотря на отказ РФ гарантировать безопасность судоходства.
Об этом с трибуны Совбеза ООН заявил постпред Украины Сергей Кислица, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.
По словам Кислицы, работают также альтернативные маршруты через сухопутье и страны ЕС.
«По состоянию на середину ноября урожай Украины составил 76 миллионов тонн. Это 53 миллиона тонн зерна и более 22 миллионов тонн подсолнухов. Мы готовы продолжать экспорт на глобальные рынки, работаем над восстановлением судоходства в Черном море.
Украина отвергает любые российские ультиматумы в отношении зерновой сделки. 8 августа временные правила для гражданских судов в украинских черноморских портах вступили в действие. 160 судов уже использовали этот новый альтернативный морской коридор и таких портов, как Одесса, Черноморск и Южный», – сказал дипломат.
«Украина продолжает использовать и внедрять Черноморскую зерновую инициативу, используя альтернативные маршруты. Самый эффективный – это коридор в Дунае. Экспортируем через Хорватию в том числе. 3 октября Литва согласилась с коридором, чтобы обеспечить транзит украинского зерна в порты Балтии. 10 октября – новый зерновой коридор через Молдову и Румынию был обнародован», – заявил Кислица.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.