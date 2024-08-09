Украина тратит драгоценный ресурс на курском фронте, имея проблемы в Донбассе – Луценко

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Украина собственными руками увеличила линию фронта, атаковав Курскую область вместо того, чтобы перебросить эти же ресурсы на Донбасс, где ВС РФ динамично продвигаются.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы самостоятельно продлили линию столкновения с врагом как минимум на 170 километров от Харькова до Сум, а если считать всю протяженность Сумской области, которая теперь, очевидно, может быть зоной боевых действий, аж до Глухова – это 320 километров. То есть мы имели 1500 километров линии боестолкновения, потом в связи с рейдами РДК появился Волчанск – плюс 100. Теперь уже плюс почти 400, итого будет две тысячи километров линии боестолкновения. Это нам, стране, которая имеет меньше солдат, меньше техники, меньше БК, мягко говоря, в минус… Еще один серьезный негатив – это поглощение ресурсов, которые просто жизненно необходимы сейчас на Донбассе, где идет динамическое наступление российских войск по большой протяженности фронта. И солдат, и техники, и главное боекомплекта там остро не хватает, а новый фронт на Курщине будет оттягивать этот жизненно необходимый для обороны украинского Донбасса ресурс», – заявил Луценко.