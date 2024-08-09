Украина тратит драгоценный ресурс на курском фронте, имея проблемы в Донбассе – Луценко

Анатолий Лапин.  
09.08.2024 10:44
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина


Украина собственными руками увеличила линию фронта, атаковав Курскую область вместо того, чтобы перебросить эти же ресурсы на Донбасс, где ВС РФ динамично продвигаются.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в России «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина собственными руками увеличила линию фронта, атаковав Курскую область вместо того, чтобы перебросить эти...

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«Мы самостоятельно продлили линию столкновения с врагом как минимум на 170 километров от Харькова до Сум, а если считать всю протяженность Сумской области, которая теперь, очевидно, может быть зоной боевых действий, аж до Глухова – это 320 километров. То есть мы имели 1500 километров линии боестолкновения, потом в связи с рейдами РДК появился Волчанск – плюс 100. Теперь уже плюс почти 400, итого будет две тысячи километров линии боестолкновения. Это нам, стране, которая имеет меньше солдат, меньше техники, меньше БК, мягко говоря, в минус…

Еще один серьезный негатив – это поглощение ресурсов, которые просто жизненно необходимы сейчас на Донбассе, где идет динамическое наступление российских войск по большой протяженности фронта. И солдат, и техники, и главное боекомплекта там остро не хватает, а новый фронт на Курщине будет оттягивать этот жизненно необходимый для обороны украинского Донбасса ресурс», – заявил Луценко.

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