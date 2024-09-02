Украина тратит гораздо меньше средств для нанесения урона крупным объектам РФ

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Инфраструктурная война обходится Украине дешевле, чем России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Михаил Ходаренок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы наносим удары теми же самыми ракетами воздушного базирования типа Х-101 по объектам в глубоком тылу Украины, то стоимость этой ракеты порядка миллиона долларов. Противник наносит удары по нашим таким же объектам БПЛА самолетного типа стоимостью тысяча долларов. За прошедшие три ночи в этих ударах принимали участие тысячи БПЛА», – сказал Ходаренок.

Он удивлен тем, что украинские беспилотники пытаются сбивать стрелковым оружием, а не зенитно-пулеметными установками, а прожекторное обеспечение объектов отсутствует.