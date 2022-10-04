Украина тратит на войну все свои деньги, бюджетникам достаются кредиты – депутат Рады

04.10.2022  13:12 (Мск)
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Дзен, Политика, Украина, Финансы
Новости Украины

Все заработанные Украиной деньги уходят на финансирование войны и сопутствующих ей нужд. При этом социальная сфера полностью финансируется международными фондами и кредитными организациями.

Об этом в эфире интернет-канала «Хвыля» заявила депутат Верховной рады Рокслолана Пидласа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Все заработанные Украиной деньги уходят на финансирование войны и сопутствующих ей нужд. При этом...

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«Все деньги, которые мы собираем на таможне, на налоговой, мы отдаем на оборонку. Это примерно одинаковая сумма – наши нужды на оборонку и то, что мы собираем. Потому что международники и иностранцы не хотят давать все еще на войну.

То есть на зарплаты военным, на производство, на питание, на медицину и так далее. Они выдают только на социальные расходы, например, на зарплату бюджетникам. Потому мы ограничены в том, что можем дать на внутренние оборонные нужды, ограничены тем, что мы зарабатываем сами, как государство», – заявила Пидласа.

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