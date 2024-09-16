Украина требует, чтобы ЕС включил её в свой бюджет

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Все решения, принимаемые в ЕС, должны «исходить из парадигмы о том, что Украина — уже член Европейского союза».

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на так называемой «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут очень важно (почему я сказал, что политику ЕС нужно выстраивать из парадигмы, что Украина уже его член) в соответствии с процедурой с февраля 2025 года начинается процесс подготовки семилетнего бюджета 2028-2034. Очень важно, чтобы этот бюджет отображал эту философию и логику — логику расширения и членства Украины в ЕС. Мы надеемся, что наши партнеры этот трек поддержат», – сказал Сибига.

Он потребовал от Евросоюза финансовой помощи и помощи в энергетике, а также дальнобойные ракеты и польские МиГи.