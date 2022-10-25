Украина требует от ЕС 17 миллиардов, пугая новыми беженцами

Евросоюз обеспечит бюджет Украины на треть в следующем году.

Об этом сегодня на конференции доноров международной помощи Украине заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В месяцы войны мы видели, что в условиях регулярных бомбардировок Украине все сложнее обеспечивать нормальные поступления в госбюджет. Поэтому финансовая помощь Украине выросла. С начала войны ЕС предоставил ей 19 миллиардов евро. Это чисто бюджетная поддержка. Однако всегда это было связано с долгими и сложными проблемами согласования.

Поэтому мы едины в «Большой семерке», что Украине необходимы регулярные поступления финансовой помощи. Потому мы должны разработать механизм, который будет надежен для обоих партнеров. Украине необходимо 3-5 миллиардов ежемесячно.

Мы сейчас не можем уверенно сказать, насколько Украине удастся организовать производство и экспорт и таким образом получить поступления в бюджет. Это означает для ЕС, что приблизительно треть мы должны генерировать. Это приблизительно 1,5 миллиарда каждый месяц, пока идет война.

То есть приблизительно 18 миллиардов в год. На 2023 год мы должны разработать такой механизм. Мы сможем положиться на наших американских друзей и международные финансовые институты, которые тоже возьмут на себя по трети», – сказала фон дер Ляйен.