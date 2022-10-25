Украина требует от ЕС 17 миллиардов, пугая новыми беженцами
Евросоюз обеспечит бюджет Украины на треть в следующем году.
Об этом сегодня на конференции доноров международной помощи Украине заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В месяцы войны мы видели, что в условиях регулярных бомбардировок Украине все сложнее обеспечивать нормальные поступления в госбюджет. Поэтому финансовая помощь Украине выросла. С начала войны ЕС предоставил ей 19 миллиардов евро. Это чисто бюджетная поддержка. Однако всегда это было связано с долгими и сложными проблемами согласования.
Поэтому мы едины в «Большой семерке», что Украине необходимы регулярные поступления финансовой помощи. Потому мы должны разработать механизм, который будет надежен для обоих партнеров. Украине необходимо 3-5 миллиардов ежемесячно.
Мы сейчас не можем уверенно сказать, насколько Украине удастся организовать производство и экспорт и таким образом получить поступления в бюджет. Это означает для ЕС, что приблизительно треть мы должны генерировать. Это приблизительно 1,5 миллиарда каждый месяц, пока идет война.
То есть приблизительно 18 миллиардов в год. На 2023 год мы должны разработать такой механизм. Мы сможем положиться на наших американских друзей и международные финансовые институты, которые тоже возьмут на себя по трети», – сказала фон дер Ляйен.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль счел необходимым добавить, что в следующем году дефицит украинского бюджета составит 38 миллиардов евро. Также он потребовал 17 миллиардов «быстрой помощи, чтобы не допустить новых беженцев».
Украинский премьер традиционно попросил еще дополнительно боеприпасов от всех партнеров. В частности гаубицы и бронированные машины.
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