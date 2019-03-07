//exit;
07.03.2019, Киев,   Галина Шершнева
 
ЕС, Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Украина требует от Европы новых антироссийских санкций

Евросоюз должен действовать жестче в отношении России и ввести против нее секторальные санкции за задержание украинских моряков, пытавшихся прорвать государственную границу в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом в эфире UATV заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я считаю, что Европейский Союз мог и должен был действовать еще жестче и не ограничиваться персональными санкциями, а вводить секторальные. Мы считаем, что РФ будет продолжать эскалацию, и Европе нужно быть готовым усиливать давление системно», – сказал Кулеба.

Так он прокомментировал недавнее введение Евросоюзом санкций против 8 россиян, участвовавших в задержании украинских провокаторов.

«Наличие реакции является позитивным сигналом. Они теоретически могли ограничиться политическими заявлениями. Важно, что приняты юридические решения и подтверждена готовность расширять санкционные механизмы в случае эскалации», – сказал Кулеба.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,








Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть