Украина требует от Европы новых антироссийских санкций

07.03.2019, Киев, Галина Шершнева

Евросоюз должен действовать жестче в отношении России и ввести против нее секторальные санкции за задержание украинских моряков, пытавшихся прорвать государственную границу в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом в эфире UATV заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я считаю, что Европейский Союз мог и должен был действовать еще жестче и не ограничиваться персональными санкциями, а вводить секторальные. Мы считаем, что РФ будет продолжать эскалацию, и Европе нужно быть готовым усиливать давление системно», – сказал Кулеба.

Так он прокомментировал недавнее введение Евросоюзом санкций против 8 россиян, участвовавших в задержании украинских провокаторов.

«Наличие реакции является позитивным сигналом. Они теоретически могли ограничиться политическими заявлениями. Важно, что приняты юридические решения и подтверждена готовность расширять санкционные механизмы в случае эскалации», – сказал Кулеба.