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26.10.2021 09:37 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Крым, Политика, Россия, Украина, Финансы
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Украина требует от России 120 миллиардов долларов только за Крым – Арестович

Новости УкраиныЧтобы отношения между Россией и Украиной восстановились, РФ должна вывести свои войска, якобы находящиеся...

Чтобы отношения между Россией и Украиной восстановились, РФ должна вывести свои войска, якобы находящиеся в ЛДНР, и выплатить компенсацию.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, эта сумма еще может измениться после международной оценки «ущерба».

«Все очень четко – нужно вывести войска с востока Украины, из Крыма, извиниться перед Украиной, признать свою вину, выплатить нам репарации и восстановить нормальные отношения между государствами. Выплатить нам репарации и убраться своими войсками с нашей территории», – сказал советник.

Он считает, что сумму компенсации должны оценить международные эксперты.

«По нашим были прикидки 120 миллиардов за Крым. Там разные были, это звучало очень давно, я думаю, что всерьез говорить об этом можно только после соответствующих решений», – заявил Арестович.

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