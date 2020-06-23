Украина требует от России заплатить за аренду Севастополя

23.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия якобы должна Украине не менее 600 миллионов долларов за аренду базы Черноморского флота в Крыму.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат пожаловался, что Россия в одностороннем порядке вышла из соглашения о размещении ЧФ в Крыму и перестала платить за аренду.

«Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а русские нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории… Около 100 млн долларов в год, однако с 2014 года никаких выплат не происходит.

Но Россия будет долго платить не только по договорам, но и за то, что она сделала, осуществив агрессию против Украины и оккупировав часть нашей территории. Ведь, кроме международных исков Украины против России, есть еще иски государственных и частных компаний», – заявил Боднар.

Ранее бывшая заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Международный суд ООН сможет принять решение по делу «Украина против России» не ранее 2022 года.