Украина требует от Sony и Microsoft заблокировать российскую игру

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Министерство цифровой трансформации Украины направило в Sony, Microsoft и Valve Corporation заявления с просьбой заблокировать продажи «российской игры» Atomic Heart. Об этом 3 марта сообщил украинский министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Ныне игра, разработанная кипрской компанией Mundfish, находится топ-100 мирового рейтинга Steam, потому неудивительно, что мировые цифровые гиганты пока не отреагировали на призыв Киева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Михаил Фёдоров опубликовал в своём Твиттер официальные запросы по поводу запрета продажи игры Atomic Heart.

«Я верю, что ни один из этих бизнесов не поддерживает кровавый режим, убийства или романтизацию коммунизма. Российская пропаганда хочет закрепиться еще и в игровой индустрии. Делаем все, чтобы не дать ей этого сделать», – написал он.

Игра Atomic Heart – ролевой шутер в декорациях альтернативного СССР – вышла 21 февраля 2023 года. Ещё до релиза она успела вызывать скандалы в социальных сетях и профильных медиа по всему миру. Претензии возникли к «токсичности» сюжета, романтизации СССР и гипотетическим связям разработчиков с российскими спецслужбами.

Действие игры происходит в альтернативной исторической реальности, где к 1955 году массовое производство роботов позволяет СССР не только стать ведущей технологической державой, но и создать выглядящее утопическим государство. Оно напоминает то, что британский журналист Аарон Бастани в своей футуристической книге называл fully automated luxury communism («полностью автоматизированный роскошный коммунизм»), только в ретроантураже.

Именно в постсоветских странах интерес к игре наиболее высок, показывают данные Google Trends: в первую очередь, это Россия, Белоруссия, Молдавия, Латвия, Казахстан, Украина – на седьмом месте. В случае Украины даже можно наложить карту интереса к Atomic Heart на типичные карты результатов выборов в стране: больше всего ностальгии по советской эстетике почувствовали в восточных и южных регионах, часть из которых уже потеряна Киевом после 2014 года.

Atomic Heart разработала студия Mundfish. Сейчас LinkedIn-страница компании указывает Кипр как место ее штаб-квартиры. Впрочем, по данным той же страницы, больше всего сотрудников Mundfish сейчас находятся в Ереване – популярном городе для релокации российских IT-компаний, – а остальные в основном распределены между Россией и Кипром.

«Артем Галеев, Роберт Багратуни, Евгения Седова и Олег Городишенин создали невероятную команду из 130 креативщиков из 10 стран, включая Польшу, Украину, Австрию, Грузию, Израиль, Армению, ОАЭ, Сербию и Кипр», – говорится сейчас на сайте студии.

Инвесторами компании, по данным с ее сайта, стали китайский холдинг Tencent, венгерский издатель Gaijin Entertainment и кипрская компания GEM Capital выходца из «Газпрома» Анатолия Палия. Именно этот факт стал поводом для обвинения компании в возможном сотрудничестве с «Газпромом».

Еще одно обвинение, звучащее в адрес Mundfish – подозрения в сотрудничестве с российским холдингом «ВК», которым управляет сын первого замглавы Администрации президента РФ Сергея Кириенко Владимир. «ВК» принимает участие в распространении игры. Как минимум в странах СНГ платформа VK Play получила эксклюзивные права на распространение компьютерной версии Atomic Heart. Консольные версии при этом в Россию будут завозиться через параллельный импорт из других стран.

Критики и геймеры разделились во взглядах на то, можно ли считать Atomic Heart инструментом глорификации Советского Союза как авторитарного государства. Восприятие Atomic Heart, как и других поляризующих общество произведений, зависит от смотрящего. Но, по отзывам в социальных сетях, нельзя не заметить, что многие российские геймеры увидели в игре в первую очередь именно красивую ностальгическую картинку, подкрепляющую образ великой, но потерянной страны.

В игре есть и «пасхалка» для украинских геймеров. Так, роботы-близнецы, охраняющие по сюжету игры важного для советского государства ученого, как минимум своей прической неотличимы от экс-премьера Украины и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Но киевские власти, судя по всему, больше всего раздражает популярность игры среди западных пользователей. В день премьеры в мировом рейтинге Steam она опередила другой популярный проект – Hogwarts Legacy. В Steam, где игра продается во всех странах кроме СНГ, игра получила 9 баллов пользовательского рейтинга из 10. По данным Metacritics, критики оценили ПК-версию Atomic Heart на 77 баллов из 100, Xbox-версию на 72 балла из 100, а PlayStation-версию на 71 балл из 100.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве был отменён концерт легендарной группы Laibach, потому что музыканты отказались отречься от всего русского.