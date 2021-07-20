Украина требует отдать ей крымские архивы

20.07.2021, Симферополь, Александр Ростовцев

Новости Украины

Государственная архивная служба Украины собирается всевозможными путями вернуть крымские архивы, которые были утрачены после воссоединения полуострова с Россией в марте 2014 года.

По словам главы ведомства Анатолия Хромова, в украинских архивах проведена ревизия, установившая «потерю» 2 млн единиц хранения.

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С июня 2020 года ГАСУ пытается вернуть крымские архивы через международные организации с нулевым результатом. Совсем недавно украинская сторона накатала официальное обращение в Росахрив, чтобы получить хотя бы копии архивных данных.

Надо полагать, никакого сотрудничества в обмене копиями или подлинниками архивных данных не предвидится, поскольку украинские архивариусы при поддержке Минюста действовали в привычной для майданной «влады» манере – сначала испоганили полянку, подав кляузу в Международный совет архивов (ICA), чтобы на их интерактивной карте крымские архивы выглядели как «украинские, находящиеся на оккупированной территории», а уже потом перешли к нытью, чтобы российская сторона позволила им поковыряться в крымских документах.

16 июля, во вступительной речи на официальной презентации с дегенеративно-вычурным названием «[Не]утраченные архивы Крыма» «смотрящий» за украинскими архивами Хромов долго рассказывал, как идёт впереди планеты всей украинская архивная мысль, активно рассекречивающая документы советского периода.

По его словам, документов с разной степенью секретности в украинских хранилищах остались считанные проценты, тогда как в России с доступом к архивным данным «всё очень плохо, и к документам почти никого не подпускают».

Массовое рассекречивание документов советского периода говорит, скорее, о бездумности и легкомыслии, витающих в ведомстве пана Хромова. У архивов долгая память, и публикации всего подряд могут рвануть почище атомной бомбы, о чём прекрасно понимают, например, в Великобритании, раз уж тамошние архивы совместно со спецслужбами в начале «нулевых» продлили ещё на 50 лет секретность документов, касающихся взаимодействия гитлеровской и британской разведок.

Что касается российских архивов, то в них весьма активно работают как отечественные, так и западные историки. Причём, результаты работы группы западных историков «Советское наследие» привели к разрушению мифов о коллективизации, а ряд исследований поставил жирный крест на известной антисоветской фальшивке Роберта Конквеста «Жатва скорби».

здание Государственного архива РК

Помимо прочего, Хромов угрожает когда-нибудь, после дождичка в четверг, открыть «фонды временной российской оккупации». При том, что источников не существует, а с планами и сроками «деоккупации» вообще всё очень непросто.

«Достижение», о котором упоминал Хромов, касается далеко не всего массива украинских архивов, а только онлайн-доступа к 400 тысячам документов, касающихся Крыма и Севастополя.

Если учесть, что подобные мероприятия на Украине никогда не делаются просто так или из человеколюбия, следует полагать, что за презентацией кроется очередная пакость, хотя затея подаётся под благородным соусом «облегчения людям доступа к метрическим книгам и данным об их предках».

С другой стороны, участие в презентации отмороженных главаря меджлисовцев Рефатки Чубарова и его подручной Джапаровой наводило на совершенно иные мысли.

Подряд из двух фантастов, работающих в жанре «альтернативки», работал шаблонно: Чубаров заводил шарманку «Россия скоро ответит за кражу архивов», а Джапарова, продвигающая интересы «меджлиса» в украинском МИД, на сложных щах озвучивала последние «слушали-постановили» по данному вопросу, а также последние «успехи в деоккупации».

Так зачем понадобился упоротым доступ к крымским архивам или хотя бы копии из него?

Как нетрудно догадаться, требования в доступе к метрическим документам прадедушек и прабабушек – не более чем повод, чтобы в случае отказа российской стороны – кататься по земле и рвать волосы с воплями «нам не дают получить информацию об истории наших семей!»

Собственно, Чубаров на презентации верещал дурниной, будто бы «оккупационные власти Крыма могут уничтожить архивные документы».

На деле, как следует из неоднократных заявлений Джемилева и Чубарова, их главной целью является раздувание ссылки крымских татар мая 1944 года до масштабов «геноцида», ибо душистые легенды анонимных прабабушек про усеянный выброшенными трупами железнодорожный путь из Крыма в Среднюю Азию и данные «переписи Джемилева» о катастрофической убыли крымско-татарского населения с 1944-го по конец 1960-х представляет интерес только для меджлисовской шайки.

Тогда как архивными копиями, обладая определённой сноровкой, можно очень опасно манипулировать, а все огрехи и подчистки свалить на российскую сторону с размазыванием слёз по мордасам.

Собственно, информация о ведущихся в архивах СБУ подчистках и изъятиях компрометирующих документов поступает уже давно, и не хватало только, чтобы в крымские документы влезло своими погаными лапами «укропише гестапо» вместе с меджлисовскими басмачами.

Да и от самого требования доступа Украиной к крымским архивам веет обезьяньей наглостью, поскольку, с весны 2014 года Украина отказывается предоставлять доступ российским властям к огромному массиву личных данных крымчан (пенсии, трудовой стаж, записи рождения и смертей, актов гражданского состояния и т.д.), в связи с чем, многие люди испытывали сложности с переоформлением документов, начислением заслуженных пенсий и льгот, особенно в первые годы нахождения в составе России.

Что интересно, помощь в «латании дыр в крымских архивах» Украине оказывает скандальное американское НПО FamilySearch International, обещающее оказание помощи в исследовании генеалогии, а на деле, организованная и действующая в интересах «церкви Христа Святых последних дней», более известной как секта мормонов.

Мормоны же, подобно Чичикову, зачисляя «мёртвые души» в свою секту задним числом, действовали в собственных коммерческих интересах, что вызвало громкий скандал между российскими государственными органами и американским НПО в 2011 году.

Так что, не исключено, что украинская власть собирается малость подкалымить, толкнув списки умерших крымчан мормонскому НПО.

По информации председателя Государственного комитета по делам архивов Республики Крым Олега Лобова, «Санкции архивного дела в Крыму не коснулись. Единственные, с кем у нас нет контактов, к сожалению, наши ближайшие соседи. С остальными странами ближнего и дальнего зарубежья мы сотрудничаем, получаем запросы, направляем запросы, издаём книги и так далее».

По данным Лобова, услугами крымских архивов только в 2017 году воспользовались более 200 тыс человек из 10 стран мира

Очевидно, что Украина выбрала метод доступа к крымским архивам по образцу вырезания гланд через дупу автогеном и теперь делает изумлённый вид, что её не понимают. Впрочем, это уже её проблемы…