Украина требует снимать с боевого дежурства западное оружие и передавать ВСУ

Страны Запада не должны кормить обещаниями Украину о том, что когда-то передадут ей оружие, а уже сегодня снимать с боевого дежурства свою технику и срочно отправлять ее на Украину.

Об этом в эфире телеканала «24» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Подоляка, публикации в западной прессе с сомнениями в успехе Украины говорят о том, что ей нужно срочно передавать вооружение, не заставляя ждать следующего года.

«Это делается для того, чтобы показать западным сообществам – Украине нужна конкретная, математически обоснованная военная помощь под каждый этап войны. Чтобы не было такого: «Мы вам дадим 150 танков, ну все, тогда вы сможете освободить, например, Херсонскую и, понятно, Крым как таковой». Нет, Politico говорит о том, что есть математически обоснованные конкретные объемы оружия, которые нужны Украине. На каждом этапе нужно конкретное оружие. Это не только танки, это и ракеты повышенной дальности, потому что только так можно будет защитить предоставленные нам танки, а с другой стороны существенно уменьшить артиллерийские способности Российской Федерации. То есть уменьшить ключевой ресурс России в этой войне – это очевидные вещи», – сказал чиновник.

«Если мы хотим максимально эффектно проводить военные кампании, контрнаступательные действия, максимально эффектно деоккупировать территории, то Украина должна получать все, что ей необходимо именно тут и сейчас – не 2024 или 2025. Это означает, что не нужно привязывать построение национальных ВПК к войне в Украине – нужно отдавать все, что есть сегодня. То есть, расконсервировать, если нужно, или давать с боевого дежурства даже. Потому что этапы войны – это день в день, а не через год, не через два, не через три», – заявил Подоляк.