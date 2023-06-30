Украина требует создать альтернативный Красный Крест

Игорь Шкапа.  
30.06.2023 09:50
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина недовольна деятельность ряда международных организаций, не желающих обвинять Россию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Левый берег» заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Украина недовольна деятельность ряда международных организаций, не желающих обвинять Россию. Об этом, передает корреспондент...

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«Например, когда мы увидели неэффективную деятельность Международного комитета Красного Креста в посещении наших военнопленных, я на одной из международных конференций сказал:

«Уважаемые омбудсманы мира, если я говорю о неэффективной деятельности Международного комитета Красного Креста, давайте создавать альтернативную организацию. У меня есть мандат, так называемый национальный превентивный механизм. Я могу посещать места содержания граждан Украины. У вас такие же мандаты. То есть теоретически, мы с вами можем положить начало организации, которая может приехать на территорию РФ, если будет на это разрешение РФ, и посетить места содержания наших украинских военнопленных.

Они сказали, что теоретически можем, но что нам делать с русскими? Я говорю, давайте, вы же на них можете давить? Понятно, что кто-то не может давить, а кто-то может. Кто-то может давить политически, кто-то – через свои каналы коммуникации», – сказал Лубинец.

Он говорит, что в публичных заявлениях «максимально жестко» критикует правозащитные организации.

«Я публично заявляю, что, на мой взгляд, международной системы защиты прав человека в мире не существует. Ее нужно нарабатывать. Поэтому Украина должна быть инициатором кардинальных изменений устава ООН. Начать новую организацию, альтернативу Международному комитету Красного Креста, чего угодно.

Почему я их информирую? Потому что мы показываем, что мы все знаем, что продолжают делать русские. Ваш мандат фиксировать, но ваш мандат и реагировать на это. Вот вы также фиксируете, как и мы, но где реакция? Реакций нет. Вот в этом проблема», – сокрушается Лубинец.

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