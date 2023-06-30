Украина требует создать альтернативный Красный Крест

Украина недовольна деятельность ряда международных организаций, не желающих обвинять Россию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому порталу «Левый берег» заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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«Например, когда мы увидели неэффективную деятельность Международного комитета Красного Креста в посещении наших военнопленных, я на одной из международных конференций сказал:

«Уважаемые омбудсманы мира, если я говорю о неэффективной деятельности Международного комитета Красного Креста, давайте создавать альтернативную организацию. У меня есть мандат, так называемый национальный превентивный механизм. Я могу посещать места содержания граждан Украины. У вас такие же мандаты. То есть теоретически, мы с вами можем положить начало организации, которая может приехать на территорию РФ, если будет на это разрешение РФ, и посетить места содержания наших украинских военнопленных.

Они сказали, что теоретически можем, но что нам делать с русскими? Я говорю, давайте, вы же на них можете давить? Понятно, что кто-то не может давить, а кто-то может. Кто-то может давить политически, кто-то – через свои каналы коммуникации», – сказал Лубинец.