Украина трезвеет в депрессии, для России самое время наступать – Шурыгин

Елена Острякова.  
06.11.2023 19:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Спецоперация, Украина


Благоприятный фон для российского наступления сложился сейчас на Украине.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Благоприятный фон для российского наступления сложился сейчас на Украине. Об этом сегодня в эфире...

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«Мы в ожидании того, что сейчас, кроме активности, мы будем все-таки еще и наступать. Потому что очевидно, что войны обороной не выигрываются, и в нынешней очень благоприятной для нас военно-политической обстановке, при психологии проигранного наступа, хорошие успехи на фронте – нам очень нужны», – сказал Шурыгин.

Он полагает, что ВСУ пребывают сейчас в депрессивном состоянии.

«Надо понимать, что этот незадавшийся наступ, это не просто, ты во дворе неудачно сыграл партию в шашки. Ты в этом случае проиграл целый этап войны. Они к этому этапу готовились полгода, начиная с января, когда были приняты решения нанести России военный разгром, они почти пять месяцев собирали эту группировку, подготавливали войска, играли по картам.

Потом они три с половиной месяца наступали, и не получилось ровным счетом ничего. Дальше начинают идти круги по воде или тектонические сдвиги. Очевидно, что стратегическое решение нанести России решительное военное поражение оказалось совершенно неправильным.

За него заплачена огромная цена – и жизнями, и техникой, и тем, что называется общественным настроением. Украина сейчас медленно трезвеет и понимает, что победы не будет, и война теряет какую бы то ни было перспективу», – заключил Шурыгин.

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