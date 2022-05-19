Украина три месяца живет в режиме ежедневных перемог при отсутствии реальных побед – мнение

Новости Украины

Самым главным противником России в ходе СВО на Украине является не украинская армия, а собственная российская непоследовательность, ошибки командования и политическая неопределенность с конечными целями спецоперации.

Такое мнение высказал в своем блоге украинский публицист с донбасскими корнями Алексей Блюминов.

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«А вы заметили, что идет уже третий месяц этой странной войны, зачем-то именуемой «спецоперацией», а доблестные ВСУ до сих пор не сподобились ни на одну, хотя бы малюсенькую военную победу над русскими? Российские военные за это время оставили десятки ранее занятых ими же населенных пунктов, протяженность фронта сократилась вдвое, однако все это произошло не благодаря заслугам ВСУ, не потому что украинцы хоть где-то одержали военную победу и в ходе каких-то тяжелых боев выбили откуда-то русских. А по причинам гораздо более банальным: не то что проводить наступательные операции, а просто держать такую протяженность фронта имеющимися силами и трудно и бессмысленно, а политической воли кратно увеличить задействованный в СВО личный состав у Кремля пока что нет. Как нет и желания делать оргвыводы в отношении тех, кто так “замечательно” спланировал саму спецоперацию на ее первоначальном этапе. Вот и пришлось уйти из-под Киева, бросить Черниговщину, Сумщину и северные подступы к Харькову, прикрывая отсутствие сил и средств разговорами о какой-то «доброй воле». Вместе с тем, нельязя говорить о том, что выхода не было. Во всех случаях русских тактических отступлений у Кремля быда альтернатива – обьявить частичную мобилизацию и бросить на сложный участок фронта дополнительные силы, обеспечив перевес в личном составе над противником. Так что эти отступления были не от безвыходности, не вследствие военного поражения, а вполне осознанные, именно как собственный политический выбор и политическое решение. Правильное или нет – другой вопрос», – рассуждает публицист.

Блюминов считает, что, несмотря на превосходство в пиар-сопровождении военной кампании над Россией, Киеву пока что не удалось предьявить ни одного примера одержанной серьезной военной победой над Россией. По словам Блюминова, российское наступление идет тяжело, медленно и трудно, однако до сих пор Украине не удалось добиться хоть какого-то перелома в боевых действиях в свою пользу.

«Судите сами. Русские понемногу занимают территорию. С боями и потерями продвигаются. Пусть по-черепашьи, но украинцы то ни на одном направлении не смогли остановить медленный натиск этой военной машины и обратить его вспять, превратить в собственное наступление. Все разговоры арестовичей о каком-то контрнаступлении ВСУ так и остались разговорами. Если не считать каких-то малозначимых в плане стратегического рисунка войны вылазок ради пиара с последующими рапортами об освобождении какого-нибудь малозначимого села, откуда русские ушли сами. А вот ни одного случая перехода в ходе боев занятых русскими крупных городов обратно под украинский контроль нет», – указывает публицист.

Вместе с тем, по словам Блюминова, из-за плотного контроля киевского режима за медиапространством, массовый украинец по-прежнему живет во вселенной ежедневных перемог ВСУ.

«Но вот об этом всем, что написано выше, украинская аудитория никогда не узнает. У них ведь даже гарнизон Мариуполя не сдался в плен, а выполнил поставленную задачу и отошел на заранее подготовленные позиции», – резюмирует публицист.