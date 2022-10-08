Украина трижды за сегодня обстреляла Белгородскую область

08.10.2022  16:44 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия


Села Бирюч и Тишанка Белгородской области обстреляны ВСУ.

Об этом сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Села Бирюч и Тишанка Белгородской области обстреляны ВСУ. Об этом сообщал губернатор Белгородской области...

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В Бирюче ранена девушка 16 лет. В Тишанке осколками повреждены два легковых автомобиля работников зерновой компании. Пострадавших нет.

Глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов выехал на место и сообщил подробности.

«В результате обстрела со стороны ВСУ села Бирюч получила осколочное ранение мягких тканей задней поверхности левого бедра 16-летняя девушка. В настоящее время пострадавшая находится в Валуйской ЦРБ. Её жизни ничего не угрожает. Медики оказывают всю необходимую помощь», – сказал он.

Когда губернатор возвращался с места событий, было обстреляно еще одно село.

«Возвращался из Валуек. Услышал разрывы. Начался обстрел окраины города Шебекино. Есть повреждение линии электропередач. Проговорил с жителями близлежащих домов. Попросил их на время выехать и вернуться, когда будут устранены последствия. Администрация города, МЧС, полиция и другие оперативные службы уже работают на месте», – написал Гладков.

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