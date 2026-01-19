Украина тянет Европу на дно, – экс-глава израильской спецслужбы
Уже понятно, что история с Украиной не может обеспечить Европе победу над Россией, но лишь увеличивает финансовое бремя для западных спонсоров.
Об этом в эфире болгарского видеоблога «Поглед Инфо» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Путин считает, что рано или поздно Европа передумает, столкнувшись с реальной ситуацией, которая всё больше и больше ухудшает её положение. И тянет Европу на дно сейчас, всё больше и больше, Украина», – сказал Кедми.
Он напомнил, что новый министр обороны Украины Федоров, выступая в Верховной раде, признал огромное число дезертиров.
«Это начисто выбивает почву всех утверждений в Европе: «Вот, украинский народ как один встал на защиту своей страны». Это в дополнение к паре миллионов, которые убежали в Европу из Украины, в дополнение к огромным расходам, которые Европа должна будет вкладывать на Украину, безуспешно, потому что это не приведет к улучшению положения на линии огня на фронте. И европейцы начинают все больше и больше понимать, что, оставшись один на один с Украиной и Россией, у них нет никаких шансов против России, тем более», – заявил Кедми.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: