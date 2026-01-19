Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уже понятно, что история с Украиной не может обеспечить Европе победу над Россией, но лишь увеличивает финансовое бремя для западных спонсоров.

Об этом в эфире болгарского видеоблога «Поглед Инфо» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин считает, что рано или поздно Европа передумает, столкнувшись с реальной ситуацией, которая всё больше и больше ухудшает её положение. И тянет Европу на дно сейчас, всё больше и больше, Украина», – сказал Кедми.

Он напомнил, что новый министр обороны Украины Федоров, выступая в Верховной раде, признал огромное число дезертиров.