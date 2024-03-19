Украина убила 17 белгородцев
Утренний обстрел Белгородчины со стороны Украины сегодня прошел не по графику – на два часа позже.
Основной удар пришелся на поселок Разумный. Там загорелся автомобиль и крыша частного домовладения.
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По данным Минобороны, в регионе были сбиты девять снарядов реактивной системы залпового огня Vampire, выпущенных Украиной.
Вчера ВСУ обстреливали Белгородчину 4 раза и убили 5 человек.
В селе Никольском Белгородского района в результате прямого попадания в дом погибли члены одной семьи: бабушка, мама, её гражданский муж и сын — 17-летний парень.
Девочка, которую утром достали из-под завалов, остаётся в реанимации. У ребёнка закрытая черепно-мозговая травма. Кроме того, мирный житель погиб в результате атаки дрона-камикадзе на поселок Горьковский в Грайворонском горокруге. Там же двое получили ранения.
У мужчины, который подвергся атаке дрона-камикадзе, проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей. Женщина получила черепно-мозговую травму.
Сегодня стало известно, что раненый во время обстрела Белгорода 15 марта мужчина умер в больнице.
Таким образом Украина убила за последние 5 дней 17 белгородцев. Ранено почти 90 человек.
«Я никогда не был сторонником ударов по Банковой. Но, глядя на то, что делает бандеровская мразь с Белгородом, думаю, что этот удар необходим. Кто-то говорит, что надо предупредить киевлян. Нет. Вы не знаете нацистов. Они только нагонят народ на эту площадь, чтоб потом их трупами трясти.
Тихой ночью могучим ударом сровнять там все с землей. Вот это было бы справедливо и доходчиво», – пишет в своем тг-канале политолог Павел Данилин.
К жестким мерам призвал и российский философ-евразиеец Александр Дугин.
«Враг взялся за Белгородчину серьезно. Наивно ожидать, что он остановится. Его надо остановить. Если у нас есть средства (а они должны быть), самое время пускать в ход неоспоримые аргументы. За это точно враг должен ответить», – пишет Дугин.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что из-за обстрелов принято решение вывезти в другие регионы РФ порядка девяти тысяч детей.
«Насчет Белгорода. Скорее всего перспективы в ближайшее время там не радостные. Противник «назначил» его вторым Донецком, – пишет в своем тг-канале донецкий военкор Алексей Акутин. – Снаряды из РСЗО сбиваются плохо, они мелкие, их выпускают сразу десятками, и комплексы ПВО всю эту «свору» сбить просто не успевают.
Поэтому в Белгороде потери и разрушения. Радикальное решение этого вопроса – наступление на Харьков. Но это возможно лишь в перспективе. А сейчас наши пытаются выявить и уничтожить чешские «Вампиры» в приграничной полосе и усилить ПВО Белгорода».
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