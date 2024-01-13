Украина убила американского журналиста. Госдеп умыл руки

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В застенках СБУ умер работавший на Украине американский журналист Гонсало Лира, который был брошен за решетку за неудобную правду для киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», первым сообщил вчера американский журналист Такер Карлсон, ссылаясь на отца Лиры.

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«Гонсало Лира-старший говорит, что его сын умер в возрасте 55 лет в украинской тюрьме, где он содержался за критику правительств Зеленского и Байдена. Гонсало Лира был гражданином США, но администрация Байдена явно поддерживала его тюремное заключение и пытки. Несколько недель назад мы разговаривали с его отцом, который предсказал, что его сын будет убит», — написал Карлсон в своем микроблоге.

О смерти Лиры рассказали и журналисты Алекс Рубинштейн и Кит Кларенберг из проекта The Grayzone,.

Рубинштейн сообщил, что получил от арестованного написанное им собственноручно письмо, в котором тот просил рассказать его сестре, что у него была двусторонняя пневмония, пневмоторакс и очень тяжелый случай отека.

«Все это началось в середине октября, но тюрьма проигнорировала это. Они признали, что у меня была пневмония, только на слушании 22 декабря. Мне предстоит процедура по снижению отечного давления в легких, которое вызывает у меня сильную одышку, вплоть до потери сознания после минимальной активности или даже просто разговора в течение 2 минут», — говорилось в письме.

Подтвердил смерть своего соотечественника и Госдепартамент США.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине», — заявили в Госдепе.

Впрочем, там отказались давать комментарии якобы «из уважения к семье умершего».

«Администрация Байдена могла бы вернуть Гонсало Лиру просто одним телефонным звонком, но и пальцем не пошевелила, следовательно, украинское правительство знало, что может действовать безнаказанно», – прокомментировал ситуацию в соцсети американский инвестор Дэвид Сакс.

В свою очередь в комментарии к этому посту бизнесмен и миллиардер Илон Маск назвал эту ситуацию «полным беспределом».

При этом ранее Маск обращался к президенту Владимиру Зеленскому по поводу ареста, поинтересовавшись:

«Американский гражданин сидит в тюрьме в Украине после того, как мы отправили туда более 100 млрд долларов?»

Историк и политический обозреватель Владимир Корнилов опубликовал скрин одного из постов Лиры, который высказал свое мнение о дальнейшей судьбе Зеленского.

«Он знает, что это приближается к концу. Он знает, что все жизни этих мужчина потрачены зря. Он знает, что ему лучше подготовить план побега», – писал Лира.

«Один из постов, за которые чилийско-американский блогер Гонсало Лира был брошен в украинскую тюрьму и убит там», – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что американец еще в апреле прошлого года «честно предупреждал, чем закончится авантюрный контраступ ВСУ».

«СБУ объявила эти слова «российской пропагандой». Только по итогу провального контрнаступа выясняется, что Лира говорил правду, а Зеленский занимался пропагандой», – приходит к выводу Корнилов.

Лира переехал на Украину в 2012 году послед знакомства с жительницей Харькова. Они поженились, у них родился ребенок. В мае 2023-го журналист задержан СБУ и обвинен в поддержке России из-за опубликованных им материалов, в том числе видео.

Вскоре ему удалось выйти под залог, но в июле его снова задержали при попытке покинуть Украину.