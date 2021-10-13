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13.10.2021 12:54 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Медицина, Молдова, Политика, Приднестровье, Сюжет дня, Транспорт, Украина
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Украина убила приднестровских детей

Новости УкраиныНесколько детей из Приднестровья, родившиеся с пороком сердца, умерли из-за того, что Украина не...

Несколько детей из Приднестровья, родившиеся с пороком сердца, умерли из-за того, что Украина не пропустила реанимобили, следующие на срочные операции в Киеве и Одессе, через границу.

Об этом, выступая в Верховном совете Приднестровья, заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши реанимобили раньше могли выезжать на Украину и производить срочные операции, которые не проводятся молдавской стороной. К сожалению, у нас были летальные исходы, когда дети, родившиеся с пороком сердца, умирали в кишиневских клиниках из-за недостаточной квалификации врачей», – сказал Игнатьев.

Он считает, что ответственность за действия Украины несет также и Молдова, которая не пытается уговорить соседку отменить одностороннее решение о недопуске машин с приднестровскими номерами с 1 сентября.

«Есть политическая причина. Почему Кишинев ее не решает? Дескать, эти транспортные средства принадлежит приднестровским больницам, которые не зарегистрированы в Молдове. Люди будут умирать, а молдавская сторона будет заниматься политикой. Все, что происходит у нас с 1 сентября, является спланированной, срежиссированной акцией. Все проблемы, которые создаются сейчас жителям Приднестровья, включая граждан России и Украины, которые не могут поехать увидеть своих родственников, носят политический характер», – сказал Игнатьев.

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