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Украина явно в отместку за вчерашний массированный ракетный удар по военным объектам ВСУ устроила хаотичный обстрел приграничного Белгорода. Город подвергся нескольким сериям атак, к сожалению, полностью отбить все не удалось – есть повреждения и жертвы, в том числе дети.

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«Противник в отместку за вчерашние удары по военным объектам тупо пытается обстреливать Белгород без какой-то конкретной цели со вчерашнего вечера», – комментирует обозреватель Борис Рожин.

«Хохол только что накрыл ударом центр Белгорода, вопрос первый, чем он это сделал, вопрос второй, каким будет наш ответ. Взрыв был по ощущениям очень сильный и в момент, когда на улицах полно народа и мирные граждане готовятся к встрече Нового года, осуществляя закупки и гуляя с детьми», – уточняет военкор Герман Куликовский.

ВСУ бьют по Белгороду со вчерашнего дня. К обеду разрушения были выявлены в 55 частных жилых домах, одной квартире, в двух зданиях хозсубъектов и на трех социальных объектах: футбольном манеже, центре досуга и частном дошкольном образовательном учреждении. Также повреждены 27 автомобилей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Хохлам рвёт пуканы за вчерашнее. Будут пытаться посчитаться. Причём, достать попытаются не военные объекты, а города. Чтобы больно и громко. Такова суть «украинства», – прокомментировал обстрел военный эксперт Владислав Шурыгин.

Экс-глава МГБ ДНР Андрей Пинчук, находящийся сейчас в зоне СВО, считает, что речь идёт не о спонтанной реакции украинцев. Офицер приводит сообщение, которое распространяется в украинской блогосфере – оно поясняет цель хаотических обстрелов Белгорода.

«Это война с самым что ни на есть российским народом, который в подавляющем большинстве поддерживает действия своей власти. Только осознание чувства незащищенности, ощущение опасности всколыхнет общество на московских болотах. В восстание рабов я верю с трудом, но при этом определенные волнения, а может и местечковый хаос, сыграют на руку Киеву».