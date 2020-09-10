Украина уцепилась за Навального – последняя возможность шантажировать транзитом

10.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Если скандал вокруг обвинений Москвы в якобы «отравлении» оппозиционного блогера Алексея Навального закончится приостановкой строительства проекта «Северный поток-2», это будет «большой глупостью».

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я уверен, что этот проект будет достроен, реализован, потому что он нужен. Он нужен Европе для достижения экологических целей, экономических, потому что без российского газа Европа не сможет достичь целей Парижских соглашений (по климату – ред.), а мы все их подписали, мы тоже участники процесса», – заявил Завальный.

«Инцидент вокруг отравления Навального породил в Германии дискуссию вокруг возможной остановки реализации «Северного потока-2». Как минимум два члена правительства ФРГ связали будущее проекта с расследованием дела Навального в России, при этом пока правительство в целом поддерживает строительство. Есть ли в Госдуме опасения, что Германия может изменить свою позицию по проекту?» – озвучила вопрос журналистов модератор конференции.

«Если это произойдёт, это будет большой глупостью. В моём понимании это какая-то большая провокация, и этим должны заниматься правоохранительные органы. Всё-таки надо отделить эту провокацию от вопросов европейского экономического сотрудничества, это нельзя смешивать. Я понимаю, без эмоций здесь невозможно, но всё-таки надо, чтобы здравый смысл в этом деле восторжествовал. Ищите, кому это выгодно», – ответил энергетик.

«Помимо США, против «СП-2» активно выступает Прибалтика, Польша и Украина. Эти государства продолжают полититзировать данный экономический проект. Например, евродепутат от Эстонии считает, что Германия допустила ошибку, позволив начать строительство «СП-2». Проект, по его мнению, увеличит зависимость Европы от российского газа. Считают ли в Госдуме позицию стран-противников проекта реальным препятствием для реализации «СП-2»?» – спросила журналистка.

«Конечно, влияют, на общественное мнение влияют. Конкретно они пытаются достичь своих коммерческих целей. Любая альтернатива в транспорте газа снимает возможность спекуляции на транзите газа через Украину, через ту же Польшу. То есть, они получают потери позиций по истечению контрактов и по цене газа, и по стоимости транзита. Чем больше вариантов транзита, тем меньше им выгоды. Они просто тупо, извините, борются за свою экономическую выгоду, чтобы остался транзит через Украину, Польшу, и чтобы можно было шантажировать Россию и Европу этим транзитом. Получается, любой газопровод мимо этих стран лишает их возможности шантажа», – объяснил Павел Завальный.