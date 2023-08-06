Украина ударила кассетными бомбами от США по центру Донецка

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В ночь с 5 на 6 августа ВСУ обстреляли центр Донецка кассетными боеприпасами, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В результате обстрела из РСЗО «Ураган» несколько ракет пришлись в здание первого корпуса Донецкого университета экономики и торговли. Начался сильный пожар. Также здание сильно посекло осколками.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Спустя некоторое время удар был нанесён уже по Ворошиловскому району города, в результате чего возникло ещё несколько пожаров. Сотрудники МЧС ликвидируют возгорание.

«Применение кассетных боеприпасов не подразумевает под собой удар по какой-либо цели, задача этого снаряда накрыть целую площадь осколками для того, чтоб убить как можно больше живой силы противника. Соответственно, применение данного вида вооружения по жилым улицам Донецка было рассчитано на массовое убийство мирных граждан города. Другой цели здесь просто и быть не может, враг прекрасно понимал куда он бьет. При этом и время было выбрано не случайно, разрывы прозвучали примерно в 22:30. В это время многие горожане возвращались домой с вечерней прогулки. Только по счастливой случайности никто не погиб», – комментирует военкор Андрей Руденко.

Донецкий журналист Игорь Гомольский с сожалением говорит о том, что подобное жителям города приходится испытывать уже девять лет.

«Усталость дончанина – это усталость каждое утро прощаться с родней навсегда, а не какая-то абстрактная нервозность. Усталость дончанина – это давящее понимание того простого факта, что любая секунда может оказаться последней. Не для него. Для близких и родных. И это не красивые стихи из фильма «Ирония судьбы», но жестокая реальность, в которой людей убивают на фоне гробового молчания, а то и под аплодисменты т.н. цивилизованных людей. Так было, так есть, и так еще долго будет. И даже героический Димон завтра не выдаст публикацию о «красных линиях». Потому, что донецкие ниже радаров», – констатирует Гомольский.

Волонтер Алексей Живов уточняет:

«Никакого военного смысла в таких ударах нет. Это чистый терроризм. У меня предложение такое: когда речь будет о взятии Киева и Львова, выбор средств поражения надо отдать дончанам. Они точно знают, как поступить с этими городами».