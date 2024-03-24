Украина ударила по нефтебазе под Симферополем

24.03.2024 11:28
  (Мск) ,
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Происшествия


Украина нанесла удар по нефтебазе под Симферополем. Как сообщают жители поселка Гвардейское, сегодня утром объект атаковали несколько беспилотников – около 6 утра и в течение часа раздавались примерно 20 взрывов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После ударов на нефтебазе возник пожар, который локализовали в течение часа. Взрывной волной выбило стекла в зданиях, располагающихся рядом с нефтебазой.

Украина нанесла удар по нефтебазе под Симферополем. Как сообщают жители поселка Гвардейское, сегодня утром...

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Официальной информации ни об ударе, ни о возможных пострадавших нет. Этим, как обычно, пользуются вражеская пропаганда, которая тиражирет дезу и про поражение находящейся неподалеку воинской части, и про эвакуацию населения. Это, по словам местных жителей, не соответствует действительности.

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