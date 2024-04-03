ВСУ ударили по одному из крупнейших производителей свинины

Олег Кравцов.  
03.04.2024 13:18
  (Мск) , Москва
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Белгород, Военные преступления, Война, Дзен, Россия, Сельское хозяйство, Украина


Украина вновь атаковала Белгородскую область. В этот раз объектом атаки стало аграрное предприятие. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает специализирующийся на происшествиях ресурс Mash.

«ВСУ атаковали один из крупнейших агрокомплексов России —«Агро-Белогорье» в Белгородской области. Украинцы сбросили 4 взрывных устройства на территорию предприятия», – говорится в сообщении.

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Украина вновь атаковала Белгородскую область. В этот раз объектом атаки стало аграрное предприятие. Об этом,...

Указывается, что «пострадал 41-летний сотрудник, который находился рядом со свинокомплексом. Мужчину увезли в больницу. У него закрытая черепно-мозговая травма, контузия и множественные гематомы. Предварительно, украинские военные запустили дрон из Харьковской области.


Отмечается, что «Агро-Белогорье» входит в десятку крупнейших агрокомплексов страны, а в Белгородской области это крупнейший производитель свинины.

В апреле прошлого года в результате обстрела, как сообщала пресс-служба «Агро-Белогорье», погибло 178 свиней. Позже уточнялось, что ущерб от обстрелов превысил 145 миллионов рублей.

При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал, что было обстреляно село Вязовое Краснояружского района.

«Никто из мирных жителей не пострадал. В одном частном жилом домовладении выбиты окна, во втором жилом домовладении повреждены окна в летней кухне. Также есть повреждения на линиях электро- и газоснабжения. Оперативные и аварийные службы работают на месте и устраняют последствия», – написал Гладков в своем тг-канале.

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