Украина ударила по пляжу в Севастополе. Есть пострадавшие дети

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Два ребенка и десять взрослых получили ранения в результате разрыва кассетных боеприпасов в районе пляжа Учкуевка на Северной стороне Севастополя при отражении ракетной атаки Украины.

Поскольку удар осуществлялся баллистикой – американскими ATACMS, подлет которых занимает всего несколько минут, – времени на эвакуацию у людей не было. Многих взрывы застали под открытым небом. Из-за установившейся необычно рано для июня жаркой погоды в Севастополе большое число отдыхающих. Всё указывает на то, что ВСУ били сознательно именно в этот момент с целью посеять панику.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«На полуострове туристический сезон, который Украина попытается сорвать. Им все равно, что там гражданские отдыхающие лица, что нет никакого тактического смысла в таких ударах. Максимальный урон и запугивание – основная цель. Не знаю, насколько логично Крыму из каждого утюга рассказывать о рекордном туристическом сезоне. Для Киева – это как красная тряпка на фоне их проблем. К слову о санитарной зоне, Одесса – точно должна входить в ее состав», – комментирует обозреватель Андрей Гусий.

По информации властей города, всего сбито 5 вражеских ракет. Помимо пляжников, на Северной стороне пострадало еще два человека, есть возгорания леса от осколков. Очевидцы сообщают о большом количестве машин МЧС и «скорых».

Как и прежде, в момент атаки над Черным морем курсировал американский беспилотник-шпион. Все обещания телевизионных экспертов сбивать дроны США пока что остаются болтовнёй. Увы, как и угрозы некоторых чинов незамедлительно устроить «Армагеддон» бандеровской верхушке.