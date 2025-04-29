Украина ударила по России. ВС РФ не остались в долгу

Олег Кравцов.  
29.04.2025 08:53
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина вновь массово атаковала российские регионы беспилотниками.

По информации Минобороны РФ только за ночь над Россией было уничтожено 40 дронов самолетного типа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина вновь массово атаковала российские регионы беспилотниками. По информации Минобороны РФ только за ночь...

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А всего, начиная с 20.00 вчерашнего дня, по России был выпущен 91 БПЛА.

Ночь взрывы слышались в Рязани. По предварительным данным, дроны пытались атаковать местный НПЗ. По словам губернатора региона Павла Малкова, пострадавших и материального ущерба нет.

Громко было и над Дзержинском Нижегородской области, глава котрой Глеб Никитин утверждает, что обошлось без последствий.

Атакована была и Липецка область.

При этом ВС РФ в долгу не остались, в свою очередь ударив по Украине беспилотниками.

«ВС России нанесли удары по Киеву, Харькову, Одессе и Днепропетровску, противник насчитал в воздухе более 40 наших БПЛА», – пишет связываемый с Погранслужбой ФСБ тг-канал «Два майора».

Киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что в Деснянском районе горят автомобили.

«В результате падения обломков в Деснянском районе сгорело трехэтажное здание базы отдыха», – добавил он.

Напомним, что такого рода объекты зачастую используются как места дислокации ВСУ.

Кроме того, атаке подверглись несколько районов Днепропетровской области. Гауляйтер региона Сергей Лысак сообщает в первую очередь о жертвах среди гражданских, но проговаривается, что «повреждена инфраструктура».

Взрывы звучали в Одессе и Харькове, но пока данных о результатах прилетов нет.

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