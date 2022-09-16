Украина ударила по зданию администрации Херсона. Киев упивается безнаказанностью

16.09.2022  11:34 (Мск), Херсон
Михаил Рябов.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Сюжет дня, Украина, Херсон
Новости Украины

Пока российские чиновники который месяц сотрясает воздух обещаниями наносить удары по «центрам принятия решения» на Украине, ВСУ сегодня нанесли ракетный удар по зданию администрации в центре Херсона.

Предварительно, удар был нанесен пятью ракетами американской РСЗО Himars. В центре города есть разрушения и погибшие мирные жители (рядом находится детская площадка).

Пока российские чиновники который месяц сотрясает воздух обещаниями наносить удары по «центрам принятия решения»...

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«Во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов со стороны укрбандитов произошел подлый теракт.

Среди белого дня, когда люди гуляли, шли по своим делам, жили и трудились на благо людей.

Я не поняла, что произошло….дым, звон в ушах. Я пришла в себя когда меня кто-то тащил в неизвестном направлении. Когда рассеялся дым, я поняла, что это какой-то парень. Молодой человек помог мне выбраться из руин.

Я жива, на рабочем месте. Пересчитываем своих сотрудников», – рассказала замглавы Херсонской ВГА Екатерина Губарева.

«Наши нанесли ракетный удар по администрации Херсона, где было сосредоточено руководство коллаборационистов и командование оккупантов», – злорадствует известный украинский нацист Игорь Мосийчук.

Накануне Украина обстреляла районный центр Валуйки в Белгородской области.

«Мое мнение не меняется – за каждый подобный украинский теракт должен быть стерт с лица земли деловой/правительственный центр одного из крупных городов Украины», – считает крымский политтехнолог Сергей Юхин.

Генерал СВР в отставке Леонид Решетников характеризует ситуацию следующим образом:

«ВСУ начали вести обстрелы российских населенных пунктов на протяжении всей границы с белгородской областью, а сама область становится зоной боевых действий. Это, безусловно, результат нашего крупного поражения под Харьковом и вывода российских войск за линию государственной границы.

Но эта линия не является оборонительным рубежом, по крайней мере, на сегодня. Поэтому следует ожидать дальнейшую  активизацию ВС укронацистов – обстрелы, заходы ДРГ, диверсии на российской территории, что вписывается в явно просматриваемые планы Киева и НАТО – держать в постоянном напряжении наши силы по всей линии фронта от Херсона до Белгородчины, угрожая прорывами на наиболее важных направлениях, включая даже и донецкое.

Наши ракетные удары по украинским тылам наносят ущерб противнику, но не имеют пока системного характера и все еще не могут существенно нейтрализовать активность противника. Необходим перехват инициативы у ВСУ хотя бы на одном-двух участках фронта и наступательные действия с  заметным продвижением вперед. В нынешней ситуации затянувшейся оборонительной тактики, «харьковской дыры», увязшей нашей активности на донецком участке все это не просто, но крайне необходимо», – комментирует Решетников.

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