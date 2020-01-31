Украина угодила в лапы циничных менеджеров «Нефтегаза» – Землянский

31.01.2020, Киев, Игорь Петров

С 1 мая 2020 года вступает в силу рыночный механизм ценообразования на рынке конечных потребителей газа внутри Украины, и никто не знает, что это будет означать для потребителей в условиях сохраняющейся монополии НАК «Нефтегаз Украины».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Как решить проблему с ценой на газ после 1 мая у меня ответа нет. На сегодняшний день нет никаких ни инициатив правительства, ни возможностей составить конкуренцию НАК «Нафтогаз Украины», который по-прежнему занимает монопольное положение во всех сегментах украинского нефтегазового сектора.

Он является фактически монополистом по добыче, он является фактически монополистом по импорту газа, он де-факто, несмотря на так называемый анбандлинг, продолжает контролировать магистральные газопроводы, соответственно, и транзит газа по территории Украины, соответственно, и балансировку газа внутри Украины в своих взаимоотношениях со всеми другими игроками.

И при этом у Коболева хватает цинизма выходить на голубом глазу говорить: «так любой может с нами конкурировать». Есть монополист, контролирующий весь рынок, и он говорит: ну давай, попробуй со мной потягаться. Вы понимаете? В данном случае «Нефтагаз» может устанавливать тот тариф, который посчитает экономически целесообразным – для себя. Не для граждан Украины. И никто со стороны украинской власти даже не пытается возразить относительно вот той ситуации, которая возникнет буквально через три месяца, 1 мая.

Это было прописано в постановлении № 867 еще премьером Гройсманом в ноябре 2018 года. Это было согласовано в меморандуме с МВФ. Украина брала на себя обязательство с 1 мая 2020 года перейти к свободному рынку.

Я не вижу никаких предпосылок к тому, что мы не окажемся в ситуации чистой монополии, когда он будет диктовать условия всем потребителям, то есть и населению и предприятиям коммунальной энергетики», – прогнозирует эксперт.