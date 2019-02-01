Украина угорает с пиар-сообщения об «11 покушениях на Порошенко»

01.02.2019, Киев, Владимир Гладков

За 2018 год «было предотвращено одиннадцать покушений» на президента Украины Петра Порошенко. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил начальник Управления госохраны Валерий Гелетей, в бытность министром обороны прославившийся обещанием провести «парад победы в украинском Севастополе».

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«…Одиннадцать покушений на президента нашей страны. За прошлые годы так же было несколько громких дел, связанных с покушениями на жизнь и здоровье президента, фактически начиная с инаугурации. Если 2014-2016 года основная нагрузка для управления госохраны была по месту работы, месту проживанию, маршруту президента, местах нахождения в общественных местах, то в 2017-2018 годах сместился акцент, и основная опасность нас ожидала в Луганской и Донецкой областях, в зоне «ООС», куда очень часто приезжает президент. Я не буду называть цифры, но очень много было поездок, особенно фактически в нулевую зону, то есть, на линию разграничения. Именно на этих территориях нами было вместе с СБУ, военной разведкой и полицией предупреждено одиннадцать покушений на убийство президента», – рассказал генерал-полковник.

«Одиннадцать предупреждений покушений на президента – это когда наши военные контрснайперской службы увидели на неподконтрольной территории так называемые снайперские пары, которые работали в состоянии готовности к совершению такого теракта. Понимаете, хороший снайпер, работая с профессиональной контрснайперской системой, может попадать в цель с расстояния до трёх километров. То есть, понятно, что мы это считаем покушением на жизнь и здоровье президента. Мы меняем маршруты, места пребывания.

Так же мы работаем по городу, когда президент приезжает или отрабатываем накануне визита или во время так называемые лёжки, то есть, готовые к совершению теракта. Изымается и оружие, и взрывчатка. 14 декабря в ожидании приезда президента задержали жителя Северодонецка, уроженца Ялты, у которого изъяли 3 РПГ, 200 грамм взрывчатки, 15 гранат, задержали его, связи, он разрабатывается, дальше – тайна следствия», – добавил Гелетей.

Слова чиновника вызвали бурную реакцию экспертного сообщества Украины.

«Ты смотри, сколько желающих вальнуть отца нации», – отмечает киевский журналист, экс-редактор «Радио Вести» Ирина Гаврилова.

«Валерий Гелетей смог за минувший год предотвратить 11 покушений на президента. Лишь в июле у Гелетея был отпуск, поэтому традиционное ежемесячное покушение не состоялось», – поясняет политолог Кость Бондаренко.

«Никаких отпусков до парада в Севастополе! Слава Украине!» – дает установку Гелетею политолог Сергей Белашко.