Украина угробила ведущие заводы из-за разрыва связей с Россией

02.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина не сможет развиваться как промышленная страна, если сохранит ориентацию на Запад и разрыв связей с Россией, где находятся основные рынки.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина, как промышленно развитая страна, никому не нужна. Она не нужна и Западу. Украина, все-таки, была частью единого народнохозяйственного комплекса СССР, и потому остались в наследство от СССР мощнейшие связи по промышленной кооперации. Поэтому продолжали существовать до сих пор наши многие крупные высокотехнологичные предприятия.

Лучшие в мире вертолетные двигатели «Мотор Сич» поставлялись, но они поставлялись, прежде всего, в Россию, потому что Евросоюз эти двигатели не сертифицирует, не покупает и не признает, например.

Поэтому конфликт с Россией, утрата восточных рынков привели к новому этапу деградации украинской промышленности.

Поэтому остановилось предприятие «Зоря-Машпроект», производящие двигатели для морских судов – это тоже высокотехнологичное производство и тоже мы здесь потеряли.

За пять лет последних завод «Антонов» не выпустил ни одного самолета, потому что самолеты производились в плане кооперации. Ну, и так далее…

Под красивыми лозунгами скрыто непонимание того, что технологически и технически Украина не может развернуться на Запад, не может разорвать, а если и может разорвать свои отношения с традиционными партнерами, отказаться от традиционных рынков, то все это сопровождается потерей десятков миллиардов долларов», – заявил Суслов.