Украина угрожает архитекторам из Австрии за участие в личном проекте Путина

01.12.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина угрожает базирующемуся в Австрии архитектурному бюро «Coop Himmelblau» за участие в проекте строительства оперного театра в Севастополе, который курируется президентом Владимиром Путиным.

Об этом в своем блоге заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дипломат сообщил, что встретился с главой этого бюро и предупредил его о санкциях, если компания не откажется от своих планов.

«Уже некоторое время курсируют слухи об участии архитектурного бюро «Coop Himmelblau» во флагманском проекте Путина в Крыму – сооружении оперного театра в оккупированном Севастополе. В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Приксу и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и в то же время однозначной легитимизации аннексии.

К сожалению, он не прислушался к моим аргументам. На нынешнем этапе, когда слухи живо подтверждаются российскими СМИ, мне не остается ничего другого, как выразить сожаление и сообщить архитектору Приксу, что Украина серьезно изучает вопрос введения санкций в отношении него и его бюро. Наши партнеры по всему миру будут уведомлены, что когда-то респектабельное архитектурное бюро заключает сейчас сомнительные сделки с Путиным», – заявил Щерба.

Его в своем блоге поддержал бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, ныне объявивший себя членом «Майдана иностранных дел»: «У меня, по собственному, почти 7-летнему, опыту санкционной работы, нет никаких сомнений, что мы или заставим астрийское архитектурное бюро отказаться от работы в Крыму, или просто уничтожим их репутацию в цивилизованном мире. Будут плакать, жаловаться, но будет поздно».

Застройка мыса Хрустального в Севастополе имеет не только культурное, но и важное политическое значение. Проект был анонсирован во время визита в город Владимира Путина. Крупные культурные объекты должны заработать в Севастополе до 2023 года наряду с другими геополитическими форпостами Русского мира – Калининградом и Владивостоком.

Президент РФ проект одобрил и попросил с ним не затягивать. Для Севастополя даже специально поменяли градостроительные регламенты, поскольку в городе официально проживает менее полумиллиона человек, а, значит, оперный театр не был положен.