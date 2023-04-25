Украина угрожает битвой за Севастополь и уничтожением Черноморского флота

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Уже до конца этого года украинские вооруженные формирования зайдут в Крым.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский военный аналитик, глава New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, отвечая на вопрос, под силу ли ВСУ до конца года «освободить Крым».

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«Зайти в Крым реально, но освободить Крым… Россия может, например, организовать очередную «героическую оборону Севастополя», которая может занять некоторое время, пока Украина военными или дипломатическими инструментами не доведет дело до окончательного освобождения Крыма», – сказал эксперт в интервью РБК-Украина.

По его словам, «предстоит уничтожить черноморский флот, всю береговую инфраструктуру».

«Второй вопрос – военно ли, или дипломатически. Как раз то, как будут россияне сдавать Севастополь, это может решаться во время переговоров. Или им коридоры откроют, или они будут сдаваться в плен, или им дадут возможность вывезти семьи. Именно об этом может идти речь. Но то, что украинская армия войдет в Крым, я думаю, здесь большая вероятность», – считает Самусь.

Отвечая на уточняющий вопрос, зайдет ли украинская армия в Крым до конца, он заявил:

«Конечно».