Украина угрожает дотянуться или убить принимающих участие в выборах президента РФ
В украинском парламенте считают, что за помощь в организации выборов на бывших украинских территориях должна наступить ответственность, вплоть до убийства.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе пленарного заседания Верховной рады заявили депутаты.
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«Я хотел бы с этой трибуны обратиться к тем украинским гражданам, которые фактически участвуют в организации этих выборов на оккупированных территориях. Эти люди думают, что украинское государство, армия, украинские спецслужбы их не достанут.
Я глубоко убежден, что списки тех (в кавычках) «граждан Украины», потому что это не граждане, которые брали и берут участие в подготовке к выборам, так называемых выборов президента Российской Федерации на оккупированных территориях, эти люди рано или поздно так или иначе будут привлечены к ответственности», – пригрозил депутат Игорь Гузь.
С похожими угрозами выступил и его коллега по паралменту Максим Бужанский.
«Что бы там ни говорил папа римский, у нас нет белого флага, наш флаг желто-голубой, и мы продолжаем борьбу. Мы не признаем аннексии. Мы не признаем оккупации. Мы не признаем так называемую оккупационную власть на захваченных временно территориях Украины. И мы не признаем никаких выборов там. Мы сейчас демонстрируем всему миру, что мы готовы продолжать нашу борьбу, что мы не соглашаемся ни на какие переговоры, хоть как-то допускающие признание оккупации.
Каждый, кто будет помогать провести выборы, так называемые выборы президента Российской Федерации на оккупированных территориях Украины, будет отвечать по нашему законодательству и рано или поздно будет наказан как коллаборант и государственный предатель или убит. Такие примеры тоже есть», – сказал Бужанский.
После обсуждения Рада 282 голосами приняла постановление с обращением к иностранным правительствам и парламентам с требованием не признавать выборы на указанных территориях.
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