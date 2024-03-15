Украина угрожает дотянуться или убить принимающих участие в выборах президента РФ

Игорь Шкапа.  
15.03.2024 08:21
  (Мск) , Киев
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Выборы, Дзен, Политика, Россия, Украина


В украинском парламенте считают, что за помощь в организации выборов на бывших украинских территориях должна наступить ответственность, вплоть до убийства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе пленарного заседания Верховной рады заявили депутаты.

В украинском парламенте считают, что за помощь в организации выборов на бывших украинских территориях...

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«Я хотел бы с этой трибуны обратиться к тем украинским гражданам, которые фактически участвуют в организации этих выборов на оккупированных территориях. Эти люди думают, что украинское государство, армия, украинские спецслужбы их не достанут.

Я глубоко убежден, что списки тех (в кавычках) «граждан Украины», потому что это не граждане, которые брали и берут участие в подготовке к выборам, так называемых выборов президента Российской Федерации на оккупированных территориях, эти люди рано или поздно так или иначе будут привлечены к ответственности», – пригрозил депутат Игорь Гузь.

С похожими угрозами выступил и его коллега по паралменту Максим Бужанский.

«Что бы там ни говорил папа римский, у нас нет белого флага, наш флаг желто-голубой, и мы продолжаем борьбу. Мы не признаем аннексии. Мы не признаем оккупации. Мы не признаем так называемую оккупационную власть на захваченных временно территориях Украины. И мы не признаем никаких выборов там. Мы сейчас демонстрируем всему миру, что мы готовы продолжать нашу борьбу, что мы не соглашаемся ни на какие переговоры, хоть как-то допускающие признание оккупации.

Каждый, кто будет помогать провести выборы, так называемые выборы президента Российской Федерации на оккупированных территориях Украины, будет отвечать по нашему законодательству и рано или поздно будет наказан как коллаборант и государственный предатель или убит. Такие примеры тоже есть», – сказал Бужанский.

После обсуждения Рада 282 голосами приняла постановление с обращением к иностранным правительствам и парламентам с требованием не признавать выборы на указанных территориях.

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