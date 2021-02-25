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25.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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Украина угрожает ЛДНР дронами-камикадзе

Новости Украины

Украина может использовать дроны-камикадзе для «возмездия» за боевиков, которых на Донбассе ликвидируют военные республик.

Об этом в своей колонке на сайте «Левый берег» пишет военный эксперт Валентин Бадрак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, украинские оборонные предприятия уже создали прототип такого дрона под названием «Гром».

«Как известно, в 2020 году в Украине состоялись испытания нового дрона-камикадзе, способного наносить точечные удары по бронетехнике и огневым точкам противника. Дрон получил название «Гром» ST-35 (экспортное название Silent Thunder), и является разработкой НПП «Атлон Авиа».

Это новый украинский ударный беспилотный авиационный комплекс, предназначенный для поражения цели методом самоуничтожения. Хотя это тактическое средство поражения, его можно будет использовать даже в войне низкой интенсивности, в том числе и как мстителя – за погибших воинов», – пишет Бадрак.

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