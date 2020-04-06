Украина угрожает отсудить у России 8 миллиардов

06.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия якобы выплатит Украине «огромную компенсацию» за 1,5 миллиардов кубометров газа, которые «Черноморнефтегаз» ежегодно получает на шельфе, который официальный Киев считает своим.

Об этом говорится в статье газеты «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Там посчитали, что за годы вхождения Крыма в состав РФ, Россия выкачала уже 11 миллиардов кубометров газа, за что получила иски от Украины, которые рассматриваются в третейском суде Гааги.

«Мы уже выиграли первую стадию. Была подтверждена так называемая юрисдикция, то есть, что у нас есть соответствующие права, а у РФ есть ответственность за эти активы. Сейчас речь идет о том, как определить сумму нанесенного ущерба. Мы ее определили в 8 млрд долларов», — заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Издание считает, что шансы Украины на победу высокие, а если Россия откажется возвращать буровые платформы и газ, то Киев получит за это «огромную компенсацию».

«Факт остается фактом: активы украдены! Это, по сути, кража активов. В какие юридические формулировки все это будет определено судом — это другое дело», — заявил изданию президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.