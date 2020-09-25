Украина угрожает отвоевать Крым, но позже

25.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина пока не потянет войну за Крым, поэтому хочет сделать санкции против России настолько сильными, чтобы она сама вернула полуостров.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил замглавы Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам чиновника, при этом, Украина не должна исключать и силовые сценарии развития ситуации.

«Мы четко понимаем, что решать проблему силовым методом Украина не может на данном этапе. Есть проблема, которая… во-первых, это война на Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свою землю, мы не потянем. Во-первых, по материально-техническому потенциалу, по человеческому. И это, в первую очередь, человеческие потери.

Потому задача номер один – продолжить активно сотрудничать с мировыми лидерами, поднимать вопрос по наращиванию санкций против Российской Федерации и выводить Россию этими санкциями на такой уровень, чтобы они либо отдадут Крым, или останутся без штанов. Плюс, параллельно усиливать обороноспособность страны, которая даст возможность при необходимости действовать силовыми методами», – заявил Кривонос.