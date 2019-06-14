Украина угрожает ПАСЕ «утратой доверия» и бойкотом

14.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Права российской делегации в Совете Европы с высокой вероятностью будут восстановлены уже летом. Об этом в эфире телеканала «Голос Америки» заявил глава украинской делегации Владимир Арьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат подчеркнул, что больше всего возвращения России в ПАСЕ хотят Германия и Франция.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Украинская делегация при любых обстоятельствах, если российская делегация будет сейчас подавать свои полномочия на летнюю часть ассамблеи, мы будем опротестовывать полномочия Российской Федерации, потому что никаких оснований, по которым были введены санкции в 2014-м и 2015-м годах, они никуда не исчезли…

Если это произойдет, и Совет Европы полностью пойдет на уступки России, то это будет конец доверия к 70-летней истории Совета Европы.

А есть такой шанс, что пойдет на уступки России, особенно стараются Германия и Франция… Совет Европы может выстрелить себе таким образом в ногу», – заявил Арьев.

Украинский парламентарий добавил, что в состав российской делегации могут быть даже включены депутаты Госдумы, избранные от Крыма и Севастополя:

«В эту делегацию, если будут восстановлены права, могут включить незаконно избранных депутатов из Крыма и Севастополя. То есть, если Совет Европы не будет иметь возможности каким-то образом это запретить и будет вынужден принять незаконно избранных депутатов от Крыма и Севастополя, во-первых, тогда украинской делегации там делать нечего, во-вторых, любые решения, которые будут приняты ПАСЕ, будут нелегитимными, потому что они будут приняты людьми, которые избирались незаконно», – сказал Арьев.

Напомним, что РФ была лишена права голоса в ПАСЕ в угоду Украине после событий 2014 года в Крыму.

В ответ в знак протеста с июля 2014 года делегация России отказывается от участия в заседаниях ПАСЕ. Москва также прекратила выплату членских взносов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет признавать решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и полномочий комиссара СЕ по правам человека, поскольку российская делегация не участвует в голосовании за их кандидатуры.

«Поскольку мы не голосовали за судей Европейского суда, то теперь мы не должны слушаться этого Европейского суда. Кроме того, если наши делегаты не будут голосовать в июне за нового генерального секретаря Совета Европы, то это тоже для нас несуществующий институт», – пояснял ранее российский политолог Сергей Марков.