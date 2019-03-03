Украина угрожает превратить Черное море в «Бермудский треугольник»

03.03.2019, Одесса, Владимир Гладков

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым вернётся под контроль киевского режима.

Об этом он сказал на конференции в Одессе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чёрное море никогда не будет принадлежать российскому режиму. Оно станет для него Бермудским треугольником, это 100 процентов. Сейчас вокруг Чёрного моря все друзья, есть только российский режим, который тотально дестабилизирует всё, что может. Он делал это всё время, но потом, 5 лет назад, решил нарушить все принципы не только международного права, но и все моральные принципы, и совершить оккупацию Крыма», – отметил министр.

Также вопрос “возвращения Крыма” он связал с генетикой украинцев.

«Мы обязательно вернём Крым. На сегодня возвращение Крыма стало частью ДНК украинцев и Украины, частью ДНК украинской нации. Мы обязательно это сделаем», – пообещал глава МИД.

«Много тысяч лет назад каждый мог плавать как хотел. Теперь Россия запрещает нам свободу судоходства в Керченском проливе и Азовском море. Она атакует наши корабли и захватывает военнопленных. И всё, что мы делаем и должны сделать, сконцентрировано на освобождении наших парней, наших военнопленных, как и других узников.

Конечно, нам нужны наши суда. Мы построим другие. Но, в конце концов, суда – это просто металл, а люди – это люди. И именно этим мы отличаемся от России. Ей безразличны украинцы и безразличны русские. Российскому режиму вообще безразличны люди», – уверяет Климкин.